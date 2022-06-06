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51 минуту назад

Жительницу Краснодара подозревают в покушении на убийство двух дочерей

ТАССиещё 1

Следователи возбудили в понедельник уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Краснодара, которая подозревается в покушении на убийство двух дочерей, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Россиянку заподозрили в покушении на убийство дочерей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на убийство 13 и 20-летней дочерей (ч. 3 ст. 30 ["Приготовление к преступлению и покушение на преступление"], ч. 2 ст. 105 УК РФ ["Убийство"])", - говорится в сообщении.

Установлено, что женщина с сожителем и дочерьми проживала в многоквартирном доме на Тепличной улице. По предварительным данным, во время отсутствия сожителя в семье произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла дочкам множественные колото-резаные раны. Дети смогли выбежать из квартиры и обратиться за помощью. На место происшествия были вызваны правоохранители и бригада скорой медицинской помощи, врачи которой госпитализировали раненых.

Учитывая обстоятельства совершения преступления и поведение подозреваемой, в отношении нее будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Подозреваемая находится в лечебном учреждении под наблюдением врачей. В ходе расследования дела будут изучены условия жизни и воспитания детей в семье, возможное нарушение их законных интересов. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем следственного управления СК РФ по краю, добавили в пресс-службе ведомства.

Криминал,Происшествия,Следственный комитет,
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