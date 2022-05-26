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52 минуты назад

Мошенники выманили у столичной балерины 1 млн рублей

Секрет Фирмыиещё 1

Злоумышленники обокрали ведущую балерину Москонцерта Варвару Терешину на 1 млн рублей. После произошедшего девушка обратилась в полицию, рассказал «Рен-ТВ».

Мошенники обманули известную балерину на миллион рублей по старой схеме
Фото: PixabayPixabay

Уточняется, что балерина стала жертвой классической схемы мошенников. На её имя якобы оформили заём. Для решения проблемы ей предложили единственный вариант — «перенаправить» деньги, которые девушке пришлось взять в кредит.

Балерина написала заявление в полицию и сообщила, что ей позвонил незнакомец и представился следователем. Он рассказал девушке, что на её имя оформили кредит в размере 1 млн рублей. После этого мужчина предупредил, что с ней свяжется работник банка и поможет решить ситуацию. Затем девушке позвонил другой мошенник и рассказал, что якобы произошла утечка паспортных данных девушки. С помощью этой информации в интернете была оформлена заявка на кредит, и один из банков якобы одобрил её. Лжесотрудник банка заверил пострадавшую, что решить проблему можно только единственным способом, и посоветовал «перенаправить» деньги.

После этого девушка взяла кредит и отправила все деньги на счёт аферистов. Уже на следующий день она снова позвонила в банк, чтобы узнать, прошла ли сумма. Там ей объяснили, что она стала жертвой мошенников, и посоветовали обратиться в полицию.

Пострадавшая служит в Государственном театре классического балета, занята в постановках «Дон Кихот» и других.

Ранее «Секрет» писал, что продюсер Яна Рудковская обратилась в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности строителей, которые занимались ремонтом. Звезда указывала, что рабочие обманули её на 31,5 млн рублей. Речь шла о договоре со строителями, который продюсер заключила в ноябре 2021 года. Она выплачивала деньги до марта, но рабочие ничего не отремонтировали.

Криминал,Происшествия,Громкие уголовные дела ,Телефонные мошенники,Дон Кихот,Яна Рудковская,
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