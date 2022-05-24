Защитник "Вест Хэма" Зума признался в избиении своей кошки

Защитник лондонского "Вест Хэма" Курт Зума признал себя виновным в избиении своей кошки. Об этом сообщает "Би-би-си". Игрок признался в двух эпизодах нарушения закона о защите животных на слушании в магистратском суде Темзы. Брат Зума, снимавший эпизод насилия на камеру, признал вину в подстрекательстве. Адвокат футболиста подтвердил, что Зума был оштрафован клубом на 250 тыс. фунтов стерлингов, а также лишился спонсорского контракта с техническим партнером и не был вызван в расположение национальной сборной Франции из-за данного эпизода. В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги Зума принял участие в 24 встречах, в котором ему удалось забить один мяч. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость французского защитника составляет €32 млн. Ранее сообщалось, что Курт Зума может быть привлечен к ответственности за жестокое обращение с животными.