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24 мая

Защитник "Вест Хэма" Зума признался в избиении своей кошки

Газета.Ru

Защитник лондонского "Вест Хэма" Курт Зума признал себя виновным в избиении своей кошки. Об этом сообщает "Би-би-си". Игрок признался в двух эпизодах нарушения закона о защите животных на слушании в магистратском суде Темзы. Брат Зума, снимавший эпизод насилия на камеру, признал вину в подстрекательстве. Адвокат футболиста подтвердил, что Зума был оштрафован клубом на 250 тыс. фунтов стерлингов, а также лишился спонсорского контракта с техническим партнером и не был вызван в расположение национальной сборной Франции из-за данного эпизода. В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги Зума принял участие в 24 встречах, в котором ему удалось забить один мяч. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость французского защитника составляет €32 млн. Ранее сообщалось, что Курт Зума может быть привлечен к ответственности за жестокое обращение с животными.

Защитник "Вест Хэма" Зума признался в избиении своей кошки
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Криминал,Избиение,Курт Зума,
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