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32 минуты назад

CBS: около десяти человек пострадали и один погиб в перестрелке на юго-западе США

RT на русском

В результате перестрелки в кальянной в Сан-Бернардино на юго-западе США один человек погиб, ещё около десяти получили ранения.

ЧП на юго-западе США: Есть жертвы
Фото: ReutersReuters

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на местного сержанта полиции, инцидент произошёл около полуночи на Хайленд-авеню.

По словам очевидцев, всё началось с ссоры во время вечеринки, которая переросла в стрельбу. Сначала перестрелка велась в помещении, впоследствии стрелявшие переместились на парковку.

Часть пострадавших добрались до медучреждений самостоятельно, некоторых госпитализировали на машинах скорой помощи.

Погибшим оказался 20-летний местный житель Аллен Грэм.

Ранее в результате стрельбы вблизи кампуса университета Темпл в Филадельфии, штат Пенсильвания, пострадали пять человек.

Один из них получил 14 огнестрельных ранений.

Криминал,
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