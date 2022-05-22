ЧП на юго-западе США: Есть жертвы

В результате перестрелки в кальянной в Сан-Бернардино на юго-западе США один человек погиб, ещё около десяти получили ранения.

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Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на местного сержанта полиции, инцидент произошёл около полуночи на Хайленд-авеню.

По словам очевидцев, всё началось с ссоры во время вечеринки, которая переросла в стрельбу. Сначала перестрелка велась в помещении, впоследствии стрелявшие переместились на парковку.

Часть пострадавших добрались до медучреждений самостоятельно, некоторых госпитализировали на машинах скорой помощи.

Погибшим оказался 20-летний местный житель Аллен Грэм.

Ранее в результате стрельбы вблизи кампуса университета Темпл в Филадельфии, штат Пенсильвания, пострадали пять человек.