Связанные дети сбежали от пьяного вора, уснувшего в квартире в Москве

Грабитель напился на месте преступления и заснул. Об этом стало известно в понедельник, 16 мая.

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По данным Telegram-канала SHOT, мужчина решил ограбить квартиру на Варшавском шоссе. Как выяснилось позже, он являлся бывшим возлюбленным хозяйки жилплощади и точно знал, в какое время женщина будет отсутствовать.

Однако злоумышленник не учел того факта, что дома находились ее дети. Пока мама уехала в ОАЭ, за ее сыном и дочерью приглядывала их тетя, но в момент преступления она находилась на работе. Дети ожидали курьера, поэтому спокойно открыли дверь незнакомому человеку.

Злоумышленник, угрожая школьникам ножом, зашел в квартиру и связал их. После этого он принялся искать ценные вещи. Добычей вора стали пять тысяч евро и тысяча долларов наличными, а также бутылка коньяка.

Найденная сумма показалась мужчине незначительной — он решил допросить детей, чтобы узнать, где женщина хранит драгоценности. В какой-то момент злоумышленник переборщил с алкоголем и заснул. Школьники смогли освободиться, выбежали из квартиры и стали звать на помощь.

Пьяный грабитель все еще спал, когда на место прибыли полицейские. Мужчину привели в чувства и задержали.