Туристов предупредили о серии мошеннических атак

В майские праздники обычно активизируются мошенники в сфере аренды жилья и покупки билетов, сообщили «Газете.Ru» специалисты по информационной безопасности.

Фото: МТРК «МИР» / Грекова Марина МТРК «МИР» / Грекова Марина

Как заявил директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский, на праздники следует ждать появления фишинговых сайтов по аренде недвижимости или турпутевок.

«Возможна продажа несуществующих билетов на культурные и развлекательные мероприятия или путевок в детские лагеря», – пояснил эксперт.

По его словам, особое внимание нужно уделить организации путешествий внутри страны, поскольку аферисты знают о сегодняшних трудностях трансграничных путешествий и готовы этим воспользоваться. Дворянский отметил, что обычно ссылки на фишинговые сайты злоумышленники отправляют на электронную почту, в социальные сети и мессенджеры.

Руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско сказал, что особенно агрессивно аферисты ведут себя не столько в период праздников, сколько в их канун, поскольку именно перед выходными граждане зачастую планируют покупки и поездки.