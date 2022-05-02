Туристов предупредили о серии мошеннических атак

В майские праздники обычно активизируются мошенники в сфере аренды жилья и покупки билетов, сообщили «Газете.Ru» специалисты по информационной безопасности.
Как заявил директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский, на праздники следует ждать появления фишинговых сайтов по аренде недвижимости или турпутевок.
«Возможна продажа несуществующих билетов на культурные и развлекательные мероприятия или путевок в детские лагеря», – пояснил эксперт.
По его словам, особое внимание нужно уделить организации путешествий внутри страны, поскольку аферисты знают о сегодняшних трудностях трансграничных путешествий и готовы этим воспользоваться. Дворянский отметил, что обычно ссылки на фишинговые сайты злоумышленники отправляют на электронную почту, в социальные сети и мессенджеры.
Руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско сказал, что особенно агрессивно аферисты ведут себя не столько в период праздников, сколько в их канун, поскольку именно перед выходными граждане зачастую планируют покупки и поездки.
Ранее сообщалось, что в даркнете найдены десятки свежих предложений о приобретении платного доступа к сервисам, которые прекратили работу в России. В их число вошли Spotify Premium и Netflix Premium.