В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Российских туристов предупредили о серии мошеннических атак

Мир24иещё 2

В майские праздники обычно активизируются мошенники в сфере аренды жилья и покупки билетов, сообщили «Газете.Ru» специалисты по информационной безопасности.

Туристов предупредили о серии мошеннических атак
Фото: МТРК «МИР» / Грекова МаринаМТРК «МИР» / Грекова Марина

Как заявил директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский, на праздники следует ждать появления фишинговых сайтов по аренде недвижимости или турпутевок.

«Возможна продажа несуществующих билетов на культурные и развлекательные мероприятия или путевок в детские лагеря», – пояснил эксперт.

По его словам, особое внимание нужно уделить организации путешествий внутри страны, поскольку аферисты знают о сегодняшних трудностях трансграничных путешествий и готовы этим воспользоваться. Дворянский отметил, что обычно ссылки на фишинговые сайты злоумышленники отправляют на электронную почту, в социальные сети и мессенджеры.

Руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско сказал, что особенно агрессивно аферисты ведут себя не столько в период праздников, сколько в их канун, поскольку именно перед выходными граждане зачастую планируют покупки и поездки.

Ранее сообщалось, что в даркнете найдены десятки свежих предложений о приобретении платного доступа к сервисам, которые прекратили работу в России. В их число вошли Spotify Premium и Netflix Premium.

Криминал,Безопасность,Майские праздники,Александр Вураско,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители