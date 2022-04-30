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21 час назад

Вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире в Чите

ТАСС

ТАСС, 30 апреля. Вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире в Чите, сообщил ТАСС в субботу начальник поисково-спасательной службы ГУ "Забайкалпожспас" Сергей Скрынник.

Вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире в Чите
Фото: ТАССТАСС

"Мы выехали для оказания помощи по проникновению в квартиру. Со слов начальника УМВД, там находится мужчина с обрезом и ребенок трех лет", - сказал Скрынник.

По словам корреспондента ТАСС с места происшествия, двор 10-этажного дома на Украинском бульваре в центре Читы оцеплен. На месте работают сотрудники оперативных ведомств. Из подъезда, где произошло ЧП, выводят людей.

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Криминал,Сергей Скрынник,
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