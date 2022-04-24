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1 час назад

Останки младенцев нашли в российском селе

Lenta.ru

В селе Шагалово Новосибирской области найдены скелетированные останки двух новорожденных детей. Об этом сообщает Ngs.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Останки младенцев нашли в российском селе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющимся данным, останки младенцев нашли в заброшенном доме, они могли находиться там как минимум с осени 2021 года. Со слов местной жительницы, правоохранители взяли анализы на ДНК у всех жителей села от 12 до 60 лет. Она предположила, что это могли сделать жители соседних населенных пунктов.

Подозреваемых, по данным источника, пока нет. Ngs.ru уточняет, что региональный Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в селе Терновка Воронежской области обнаружили тела двоих детей, в убийстве подозреваются их родственники — мать и дядя. Они арестованы.

Криминал,Происшествия,Следственный комитет,
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