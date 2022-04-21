Генерал полиции назвал версии загадочных убийств российских топ-менеджеров

В Москве и Испании обнаружены мертвыми бывшие топ-менеджеры крупных российских компаний энергетического сектора и их семьи. О том, есть ли связь между этими преступлениями и каковы возможные мотивы этих убийств, газете ВЗГЛЯД рассказал генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.

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Два одинаковых инцидента, связанных с гибелью бывших топ-менеджеров крупных российских компаний и их семей, произошли на этой неделе. На вилле в испанском городе Льорет-де-Мар найдены мертвыми бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и 18-летняя дочь. По версии телеканала Telecinco, мужчина убил супругу и своего ребенка, а затем свел счеты с жизнью. Ранее в жилом доме в Москве нашли убитыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его супругу и дочь. В телах были обнаружены огнестрельные ранения. Предполагается, что Аваев сначала застрелил семью, а затем сам ушел из жизни. Схожесть этих происшествий вызвала подозрения, что между ними существует связь.

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«Для того, чтобы выявить, связаны ли инциденты в Москве и Испании, нужно проводить соответствующее мероприятие. К несчастью, такого рода убийства бывают. Но мы сталкивались и с тем, что чисто криминальные преступления маскировались под семейное убийство: когда преступники с целью ограбления или каких-то других криминальных целей совершали убийства и выдавали их за последствия семейной драмы», – говорит Ворожцов.

Он не исключает того, что данные инциденты могли стать результатом отчаяния бизнесменов из-за изменившейся экономической ситуации в мире, но приоритетной считает версию о неурядицах в их семьях.

«Таких людей многие считают «успешными», но я довольно скептически отношусь к этой фразе. Мне приходилось сталкиваться с крупными бизнесменами, и понятие «успешный» существует лишь на бытовом уровне: у них прекрасная квартира, огромный дом, много сотрудников и обслуживающего персонала. Но нередко человек такого уровня испытывает большое психологическое давление, находится в зоне многочисленных рисков, нервно реагирует на многие процессы, не всегда уверен в себе. Многие также имеют серьезные проблемы в личной жизни», – делится генерал-майор.

В любом случае, продолжает собеседник, и в первом, и во втором случае необходимо провести тщательное расследование, по результатам которого будет понятно, какие факторы повлияли на исход событий.