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50 минут назад

"Известия": эксперт предупредил о новой волне мошенничества с турпутевками летом

ТАСС

Новая волна активности мошенников, связанная с покупкой авиабилетов, туров и бронированием гостиниц, ожидается к началу сезона отпусков, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на руководителя отдела исследования цифровых рисков Group-IB Якова Кравцова.

Россиян ждет новая волна мошенничества с турпутевками летом
Фото: ТАССТАСС

По мнению Кравцова, злоумышленники не будут использовать схемы обмана с валютными операциями и вернутся к старым методам мошенничества. "Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано. Думаю, это будет одним из самых больших направлений: будут создаваться мошеннические сайты с авиабилетами, бронированием гостиниц как внутри страны, так и за рубежом", - рассказал эксперт газете.

Кравцов посоветовал россиянам покупать туры, билеты и бронировать гостиницы только на проверенных сайтах и не доверять предложениям приобрести что-то слишком дешево, а бронируя на сайте впервые, не вносить предоплату и заплатить за услугу на месте. Кроме того, он рекомендует не переходить по ссылкам с рекламными предложениями, которые присылаются по почте или SMS, и проверять отзывы на сайты.

Криминал,Происшествия,
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