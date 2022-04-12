Задержания членов ячейки исламистов в Саратовской области сняли на видео

Сотрудниками ФСБ были задержаны 8 членов ячейки исламистов «Таблиги Джамаат»* в Саратовской области. Видео публикует telegram-канал « RT на русском».
На кадрах видно, как оперативники слаженно заходят в квартиру и безукоризненно обезвреживают ничего не подозревающих нарушителей. Сообщается, что пять из восьми были приговорены к условным срокам от двух до трех лет. Трое свою вину не признали и получили по два года колонии общего режима каждый.
* Решением Верховного суда Российской Федерации от 07.05.2009 признано экстремистским и его деятельность на территории России запрещена.