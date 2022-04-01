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1 час назад

Россиянин убил подростка из-за рыбы

Газета.Ru

Во Владимирской области коллегия присяжных вынесла вердикт о виновности 38-летнего мужчины в убийстве 15-летнего подростка, сообщает региональный СУ СК.

Россиянин убил подростка из-за рыбы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ночью 6 июля 2020 года юноша вместе с отцом отправились на водоем Владимирской области, чтобы ловить рыбу, которую там выращивали для продажи и платной рыбалки. Владелец - обвиняемый мужчина - знал о кражах, поэтому спрятался в кустах с охотничьим ружьем, чтобы вычислить вора. Отец решил подойти к пруду, его сын спрятался. Увидев, что вокруг водоема кто-то ходит, обвиняемый выстрелил в воздух. Мужчина испугался и побежал, тот погнался за ним. По дороге он заметил прятавшегося в кустах подростка.

Мужчина прицельно выстрелил, в результате чего школьнику были нанесены многочисленные огнестрельные ранения. Он умер в больнице. Подсудимый не признал вину. Он настаивает на том, что смерть была причинена по неосторожности. Коллегия присяжных не согласилась с его доводами, поэтому на основании доказательств вынесла вердикт о виновности бизнесмена.

Ранее выяснилось, что Новоалтайске муж год хранил расчлененное тело жены в подвале.

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