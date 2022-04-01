Россиянин год хранил расчлененное тело жены в подвале

В Алтайском крае завершено расследование дела об убийстве 29-летней жительницы города Новоалтайск мужем. Как сообщается на сайте регионального СУ СК , убийство произошло в начале января 2021 года.

Погибшая поссорилась со своим супругом, имеющим психическое заболевание. В результате тот нанес ей не менее пяти ударов обухом топора по голове, женщина скончалась.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело жены и, расфасовав его по пакетам, отнес в погреб возле дома, где хранил останки на протяжении года. В январе 2022-го мужчина явился в полицию с повинной и дал чистосердечное признание. Прибывшие на место полицейские обнаружили костные останки погибшей. По версии следствия, мотивом совершения преступления стали конфликтные отношения супругов на почве ревности. Медицинская экспертиза впоследствии установила невменяемость мужчины. Обвинение требует для него применение принудительной меры медицинского характера.