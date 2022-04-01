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49 минут назад

В Москве посетитель ресторана ударил ножом в грудь официанта

Мослента

Посетитель одного из ресторанов в Москве ударил ножом в грудь официанта. Об этом в пятницу, 1 апреля, пишет РЕН ТВ.

В Москве посетитель ресторана ударил ножом в грудь официанта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел на юго-востоке столицы на Зеленодольской улице. Работник заведения попытался разбудить уснувшего за столиком гостя, но последнему это не понравилось и он пырнул мужчину ножом.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Преступник успел скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее курьер ранил ножом администратора хостела на северо-востоке Москвы. Против нападавшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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