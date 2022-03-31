ФСБ уличила адвоката в вымогательстве миллиардов рублей у осужденного

Сотрудники ФСБ задержали московского адвоката по подозрению в вымогательстве у осужденного 3,7 миллиарда рублей за условно-досрочное освобождение. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Смоленской области Наталья Холодкова.

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В отношении 54-летнего юриста возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. По предварительным данным СКР, с июня 2021 года по март 2022-го на встречах в СИЗО защитник требовал с осужденного 3,7 миллиарда рублей под предлогом передачи должностным лицам правоохранительных органов за решение вопроса об УДО, снятии ареста со счетов и непривлечения осужденного по новым делам.

Речь идет о бизнесмене-миллиардере Константине Пономареве, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Фамилия уличенного в вымогательстве адвоката — Цюпко.

В СКР полагают, что юрист собирался присвоить денежные средства. После того, как осужденный согласился передать ему требуемую сумму, он дал адвокату нотариальную доверенность на выдачу в банке 1,3 миллиарда рублей. Там его задержали силовики.

Пономарев — владелец компании «Системы автономного электроснабжения». В 2010 году он по мировому соглашению отсудил у российских структур IKEA, которым сдавал в аренду электрогенераторы для энергоснабжения магазинов, 25 миллиардов рублей в счет задолженности с 2007 по 2008 год. Затем бизнесмен потребовал от компании еще 33 миллиарда рублей за следующий период аренды, но эти претензии были отклонены российскими судами. Впоследствии он отсудил у IKEA еще 507 миллионов рублей и претендовал на 9,3 миллиарда рублей.