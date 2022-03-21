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1 час назад

СК возбудил дела против врача и телеведущей с Украины за призывы к насилию над россиянами

ТАССТАССиещё 20

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских врача Геннадия Друзенко и телеведущей Натальи Мосейчук, призывавших к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

СК возбудил дела против врача и телеведущей с Украины за призывы к насилию над россиянами
Фото: © Druzenko/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons© Druzenko/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены уголовные дела в отношении Геннадия Друзенко и Натальи Мосейчук. В их публичных высказываниях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды", - говорится в сообщении.

После сбора необходимых сведений Друзенко и Мосейчук будут объявлены в международный розыск.

Друзенко - военный врач Вооруженных сил Украины. В эфире украинского телеканала он публично призывал подчиненных военнослужащих к насилию в отношении российских военнослужащих, попавших в плен украинским войскам во время проведения специальной военной операции. В это же время телеведущая Мосейчук в эфире украинского телеканала высказывала угрозы в адрес российских летчиков, участвующих в специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик и Украины, а также членов их семей.

Криминал,Происшествия,Следственный комитет,
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