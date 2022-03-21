СК возбудил дела против врача и телеведущей с Украины за призывы к насилию над россиянами

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских врача Геннадия Друзенко и телеведущей Натальи Мосейчук, призывавших к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

Друзенко - военный врач Вооруженных сил Украины. В эфире украинского телеканала он публично призывал подчиненных военнослужащих к насилию в отношении российских военнослужащих, попавших в плен украинским войскам во время проведения специальной военной операции. В это же время телеведущая Мосейчук в эфире украинского телеканала высказывала угрозы в адрес российских летчиков, участвующих в специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик и Украины, а также членов их семей.