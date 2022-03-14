Больше года в багажнике: что известно об убийстве столичной модели

В понедельник, 14 марта, молодой человек, убивший модель Гретту Ведлер, отправился в СИЗО до 13 мая 2022 года. Напомним, в субботу, 12 марта, труп пропавшей в 2021 году московской модели обнаружили в гараже загородного дома в Липецке. Уголовное дело было возбуждено по инициативе Пресненской межрайонной прокуратуры, которая направила материалы о безвестном исчезновении девушки в орган предварительного расследования. Спустя год по подозрению в убийстве был задержан экс-возлюбленный погибшей, который признался, что расправился с Ведлер из-за конфликта на почве ревности и денег. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно на данный момент об этой трагичной истории.

Фото: Instagram Instagram

«Нищеброды»

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О пропаже модели в полицию сообщил ее знакомый. Поиском Ведлер занимались не только правоохранители, но и волонтеры, хотя никто из ее родственников о пропаже так и не заявил, сообщает Пятый канал.

Заявивший о пропаже знакомый Гретты заявил следователям, что ее последние романтические отношения привели к жутким последствиям. По словам друга убитой, экс-возлюбленный якобы украл у нее деньги и угрожал расправой. Опасаясь за свою жизнь, Ведлер переехала в отель.

Мать Гретты рассказала, что ее дочь переехала в Москву сразу после школы, где планировала поступить в МГУ на отделение журналистики. После этого они практически перестали общаться. Гретта называла родных «нищебродами» и сама не хотела поддерживать отношения.

Женщина призналась, что ей поступали звонки от банков, которым дочь была должна деньги. По этой причине пропажа Гретты не вызывала у нее особого беспокойства, так как она была убеждена, что девушка просто скрывается от кредиторов.

— До последнего не верила, что ее нет, — рассказала Лика Ведлер телеканалу РЕН ТВ.

В субботу, 12 марта, спустя год с момента пропажи, в гараже загородного дома в Липецке обнаружили тело модели Гретты Ведлер.

По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело.

— Пресненская межрайонная прокуратура направила материалы о безвестном исчезновении девушки в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство» — прим. «ВМ»), поскольку, по мнению прокурора, исчезновение девушки носило криминальный характер, — сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Больше года в багажнике

По данным СМИ, подозреваемый после совершения преступления тщательно зачистил все следы, в том числе вынес постельное белье. Следователи допросили знакомых и друзей модели, после чего вышли на экс-возлюбленного погибшей, которого сразу же допросили следователи.

Злоумышленник вскоре признался, что расправился с моделью из-за конфликта на любовной и денежной почве. По словам 23-летнего мужчины, он убил девушку в номере гостиницы, а затем вывез ее тело в Липецк в багажнике автомобиля. Дом, рядом с которым обнаружили машину с трупом, принадлежит родителям подозреваемого. Останки пролежали в багажнике машины около года.

В ходе следственного эксперимента парень рассказал, как убил девушку и избавился от тела. По данным ведомства, убийство произошло в столичной гостинице. По словам мужчины, в ходе конфликта он с силой толкнул знакомую.

— Потом встаю, а она не реагирует никак, — объяснил обвиняемый.

Мужчина подумал, что девушке стало плохо, и решил отнести ее в ванную. Никакие процедуры не помогли, тогда он осознал, что произошло на самом деле.

— Я просто понял в какой-то момент, что это уже холодное тело, — рассказал обвиняемый, показывая следователям место преступления. — Накрыл черным полиэтиленовым пакетом и вывез на парковку.

На вопрос следователя о его дальнейших действиях молодой человек ответил, что решил спрятать тело. Для этого он сначала положил его в чемодан, а потом закрыл в багажнике автомобиля. Также в ходе следственного эксперимента обвиняемый полностью признал свою вину.

В понедельник днем, 14 марта, следком попросил суд отправить в СИЗО предполагаемого убийцу.

— Следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, — подтвердила информацию старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.