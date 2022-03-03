Раскрыты подробности двойного убийства в Москве

Раскрыты подробности двойного убийства с попыткой сокрытия улик в Москве. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлию Иванову.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно полученным данным, 24 февраля подозреваемый россиянин со своими знакомыми распивал спиртное в квартире на улице Брусилова. В какой-то момент между участниками застолья произошел конфликт, в ходе которого 32-летний мужчина нанес множество ножевых ранений женщине, от них она скончалась на месте. Супруг убитой попытался скрыться, однако фигурант дела догнал его и убил тем же способом. Тела он спрятал в соседней квартире, где проживали жертвы. Спустя несколько дней подозреваемый рассказал о произошедшем своей сожительнице. Она согласилась помочь ему избавиться от тел и скрыть совершенное преступление.

В среду, 2 марта, в лесополосе в районе Южное Бутово местный житель обнаружил два сильно обгоревших расчлененных тела. Вскоре после этого правоохранители задержали неоднократно судимого 32-летнего мужчину и его 31-летнюю сожительницу. Первому было предъявлено обвинение в убийстве, второй — в укрывательстве преступления. На допросе оба сознались в содеянном.

«В ходе осмотра квартир следователями и криминалистами были обнаружены множественные замытые следы крови», — рассказала Иванова.

Женщину отпустили под подписку о невыезде. В отношении мужчины следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, связанной с лишением свободы.