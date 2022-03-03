Раскрыты подробности двойного убийства в Москве

Раскрыты подробности двойного убийства с попыткой сокрытия улик в Москве. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлию Иванову.
Согласно полученным данным, 24 февраля подозреваемый россиянин со своими знакомыми распивал спиртное в квартире на улице Брусилова. В какой-то момент между участниками застолья произошел конфликт, в ходе которого 32-летний мужчина нанес множество ножевых ранений женщине, от них она скончалась на месте. Супруг убитой попытался скрыться, однако фигурант дела догнал его и убил тем же способом. Тела он спрятал в соседней квартире, где проживали жертвы. Спустя несколько дней подозреваемый рассказал о произошедшем своей сожительнице. Она согласилась помочь ему избавиться от тел и скрыть совершенное преступление.
В среду, 2 марта, в лесополосе в районе Южное Бутово местный житель обнаружил два сильно обгоревших расчлененных тела. Вскоре после этого правоохранители задержали неоднократно судимого 32-летнего мужчину и его 31-летнюю сожительницу. Первому было предъявлено обвинение в убийстве, второй — в укрывательстве преступления. На допросе оба сознались в содеянном.
«В ходе осмотра квартир следователями и криминалистами были обнаружены множественные замытые следы крови», — рассказала Иванова.
Женщину отпустили под подписку о невыезде. В отношении мужчины следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, связанной с лишением свободы.