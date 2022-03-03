В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
15 часов назад

Раскрыты подробности двойного убийства с попыткой сокрытия улик в Москве

МослентаМослентаиещё 7

Раскрыты подробности двойного убийства с попыткой сокрытия улик в Москве. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлию Иванову.

Раскрыты подробности двойного убийства в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно полученным данным, 24 февраля подозреваемый россиянин со своими знакомыми распивал спиртное в квартире на улице Брусилова. В какой-то момент между участниками застолья произошел конфликт, в ходе которого 32-летний мужчина нанес множество ножевых ранений женщине, от них она скончалась на месте. Супруг убитой попытался скрыться, однако фигурант дела догнал его и убил тем же способом. Тела он спрятал в соседней квартире, где проживали жертвы. Спустя несколько дней подозреваемый рассказал о произошедшем своей сожительнице. Она согласилась помочь ему избавиться от тел и скрыть совершенное преступление.

В среду, 2 марта, в лесополосе в районе Южное Бутово местный житель обнаружил два сильно обгоревших расчлененных тела. Вскоре после этого правоохранители задержали неоднократно судимого 32-летнего мужчину и его 31-летнюю сожительницу. Первому было предъявлено обвинение в убийстве, второй — в укрывательстве преступления. На допросе оба сознались в содеянном.

«В ходе осмотра квартир следователями и криминалистами были обнаружены множественные замытые следы крови», — рассказала Иванова.

Женщину отпустили под подписку о невыезде. В отношении мужчины следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Последние новости
Криминал,Юлия Иванова,Следственный комитет,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители