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1 час назад

Преступник сознался в двойном убийстве 23-летней давности в Москве

Мослентаиещё 2

Преступник сознался в двойном убийстве 23-летней давности. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлию Иванову.

Преступник сознался в двойном убийстве 23-летней давности в Москве
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«По данным следствия, в феврале 1999 года возле ночного клуба на улице Удальцова в Москве в ходе ссоры неизвестный произвел не менее шести выстрелов из имевшегося при нем огнестрельного оружия в двух других, ранее незнакомых ему мужчин. Оба потерпевших скончались на месте, а преступник скрылся в неизвестном направлении», — процитировало агентство сотрудницу ведомства.

После продолжительного расследования и тщательной проверки улик был арестован 52-летний подозреваемый. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления. Стало известно, что сразу после содеянного россиянин выехал за пределы Московского региона и продолжительное время скрывался в Ленинградской области, не поддерживая связи с близкими. В 2003 году он получил паспорт на другое имя.

«Следствием установлено, что фигурант ранее был неоднократно судим, в том числе за особо тяжкие преступления», — отметила Иванова.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух человек. Расследование продолжается.

Ранее пенсионера из Подмосковья задержали за убийство двадцатилетней давности.

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