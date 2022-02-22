Преступник сознался в двойном убийстве 23-летней давности в Москве

«По данным следствия, в феврале 1999 года возле ночного клуба на улице Удальцова в Москве в ходе ссоры неизвестный произвел не менее шести выстрелов из имевшегося при нем огнестрельного оружия в двух других, ранее незнакомых ему мужчин. Оба потерпевших скончались на месте, а преступник скрылся в неизвестном направлении», — процитировало агентство сотрудницу ведомства.

После продолжительного расследования и тщательной проверки улик был арестован 52-летний подозреваемый. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления. Стало известно, что сразу после содеянного россиянин выехал за пределы Московского региона и продолжительное время скрывался в Ленинградской области, не поддерживая связи с близкими. В 2003 году он получил паспорт на другое имя.