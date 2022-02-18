Напавшие на полицейских в Москве оказались нелегалами

«Установлено, что обвиняемые находились на территории Российской Федерации нелегально, однако осуществляли трудовую деятельность в различных коммерческих организациях в нарушении ст. 19.27 КоАП (представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета), а также проживали в арендованной квартире на территории города Москвы», – цитирует Иванову РИА «Новости» .

По ее словам, следствие выделило материалы, которые направлены в органы внутренних дел для привлечения административной ответственности работодателей и арендодателей.

«Черемушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается», – заключила представитель СК.

Напомним, два пассажира московского метро на станции «Тульская» избили двух полицейских в ответ на требование пройти в комнату полиции для установления личности. Подозреваемый 2000 года рождения был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти), по данной статье злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.