Во Владимирскую область едет новый прокурор

Новым прокурором Владимирской области стал Владимир Малкин. Указ о его назначении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

До своего назначения, с 30 июня 2020 года Малкин работал в должности прокурора Орловской области.

Биографическая справка:

Владислав Александрович Малкин родился 15 ноября 1978 в г. Мары Туркменской ССР.

В 2001 году окончил Московский новый юридический институт по специальности «Юриспруденция» и поступил на службу в органы прокуратуры Краснодарского края. Здесь он прошел путь от помощника прокурора до прокурора Прикубанского административного округа г. Краснодара, а с июля 2017 года - первого заместителя прокурора края.

За свою работу был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, приказами Генерального прокурора Российской Федерации награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», нагрудным знаком «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» III степени, медалью Ягужинского.

Напомним, что предыдущий прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин, который пробыл на своей должности с 2013 по 30 ноября 2021 года, стал прокурором в

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