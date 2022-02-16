В Подмосковье обокрали дом народного артиста Александра Лазарева

В подмосковной Барвихе грабители вломились в дом, принадлежащий народному артисту РСФСР, бывшему художественному руководителю Большого театра Александру Лазареву, пишет РЕН ТВ.
Во время ограбления сам Лазарев находился в квартире. 76-летний мужчина незамедлительно позвонил в полицию. Правоохранители прибыли на место происшествия через несколько минут после этого. Злоумышленников удалось задержать на месте.
Преступниками оказались двое ранее судимых за кражу 26-летних жителей Северной Осетии. Они успели украсть несколько ценных вещей.
Ранее в Москве обокрали известного писателя Юрия Пахомова Перед кражей пенсионеру позвонили якобы из Пенсионного фонда.