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41 минуту назад

В Подмосковье обокрали дом народного артиста Александра Лазарева

Мослентаиещё 1

В Подмосковье обокрали дом народного артиста Александра Лазарева
Фото: МослентаМослента

В подмосковной Барвихе грабители вломились в дом, принадлежащий народному артисту РСФСР, бывшему художественному руководителю Большого театра Александру Лазареву, пишет РЕН ТВ.

Во время ограбления сам Лазарев находился в квартире. 76-летний мужчина незамедлительно позвонил в полицию. Правоохранители прибыли на место происшествия через несколько минут после этого. Злоумышленников удалось задержать на месте.

Преступниками оказались двое ранее судимых за кражу 26-летних жителей Северной Осетии. Они успели украсть несколько ценных вещей.

Ранее в Москве обокрали известного писателя Юрия Пахомова Перед кражей пенсионеру позвонили якобы из Пенсионного фонда.

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