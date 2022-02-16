Суд отказался отправить в СИЗО журналистку DOXA Тышкевич за посещение врача

Мировой суд в Москве отказался ужесточить меру пресечения редактору студенческого издания Doxa Наталье Тышкевич за посещение зубного врача с нарушением условий содержания под домашним арестом. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, прокурор счёл посещение зубного врача без разрешения однократным и незначительным нарушением.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства ФСИН об ужесточении меры пресечения Наталье Тышкевич, - сказал собеседник агентства.

Как отмечает Telegram-канал DOXA, Тышкевич из-за сильной зубной боли сходила к стоматологу на день раньше разрешенного судьёй. В итоге инспектор ФСИН выписал ей рапорт за нарушение.

Ранее журналистам студенческого журнала DOXA Арсену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метёлкину и Наталье Тышкевич предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). Утром 14 апреля 2021 года у них дома прошли обыски. Уголовное дело, в рамках которого им предъявили обвинение, возбудили ещё 22 января того же года, по нему обвиняемым также проходит соратник Алексея Навального Леонид Волков.