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7 часов назад

На Кубани задержан пенсионер, заказавший убийство сына из-за дележки недвижимости

Газета.Ruиещё 3

На Кубани 64-летний пенсионер заказал убийство 39-летнего сына. Он пообещал киллеру полмиллиона рублей за исполнение "заказа". Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Российский пенсионер нанял киллера для убийства сына
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В январе мужчина договорился с киллером и передал ему задаток в размере пяти тысяч рублей, нож и ключи от квартиры сына. Пенсионер не знал, что под видом исполнителя общался с сотрудником полиции. В основу конфликта между родственниками лег раздел большого частного дома.

Пенсионеру скинули постановочные фото с места убийства, тогда он передал киллеру еще 10 тысяч рублей вместо обещанных полумиллиона. После этого заказчика "убийства" задержали при поддержке спецподразделения "Гром".

Сейчас отец находится в СИЗО. Ранее сообщалось, что киллеру, перепутавшему жертву в Воронеже, дали 13 лет колонии строгого режима.

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