Украли деньги с карточки, что делать? От преступления до наказания: практика

Это может случиться с каждым. Важно одно: после кражи действовать нужно быстро. Главная ошибка, которую совершают держатели карт – промедление. А ещё – обращение за помощью к «авторитетам» и «частным сыщикам». Здесь и сейчас – подробная инструкция о краже денег с карты, обзор судебной практики, а ещё – оценка шансов на возврат средств.Кража денег с банковской карты: теорияЕсть несколько вариантов хищения денег с карт-счёта. Во-первых, могут украсть саму банковскую карточку, чтобы расплачиваться ей в магазине, совершать покупки в интернете. Во-вторых, злоумышленники завладевают конфиденциальными данными, необходимыми для распоряжения средствами. В-третьих, кражи порой совершают и без участия держателя. Способ хищенияКвалификацияШансы на возврат денегКто возмещает ущерб? Деньги похищают с помощью данных карты (номер, дата выпуска, CVV) без участия держателя ч.3 ст.158 УК ВысокиеБанк (принцип нулевой ответственности) Деньги похищают, используя «социальную инженерию» – с участием держателя ст.159.6 УКНизкиеПреступник Физическая кража карты (мобильного телефона) с последующей оплатой покупок или обналичиванием денег 159.3 УК или п.г. ч.3 ст.158 УК СредниеПреступник Думаю, жертве не столь важна квалификация преступления. Потерпевшего интересует два вопроса: кто отвечает за кражу и каковы шансы на возврат денег. Всё зависит от действий держателя. Если деньги похитили из-за банка, ущерб ему и возмещать. Если же к краже «приложил руку» сам пострадавший, остаётся надеяться лишь на расторопность правоохранителей.Важно! Банковская карта – это ключ к счёту, на котором хранятся средства (депозитные или кредитные).Действия держателя Заблокировать похищенную/скомпрометированную карту. Сделать это можно в интернет-банкинге либо по звонку в банк.Написать заявление в банк на возврат средств. Рекомендую лично приехать в офис, оставить там рукописное обращение, сфотографировать его.Сохранить переписку с мошенниками (если таковая велась). Записи разговоров (некоторые включают опцию автоматически) тоже не нужно удалять.Обратиться в правоохранительные органы. Спешите в отдел полиции, который территориально относится к месту кражи (где она была выявлена). Если карту похитили и совершали покупки: Сохранить смс-сообщения с отчётами о покупках;Обратиться с заявлениями в магазины, кафе и другие заведения, где использовали карточку, с просьбой сохранить видеозаписи за нужные даты. Важно! Проще всего раскрыть кражу денег с карточки, если ею расплачивались в магазинах или совершали покупки на сайтах. Однако видеозаписи в заведениях хранятся 7-28 дней: пока запросы будут направлены и дойдут, нужные данные могут быть удалены. Вот почему так важно обратиться в места совершения покупок с просьбой сохранить записи.Если деньги похитили с карты, при этом её держатель не скомпрометировал личные данные: Не подписывать типовых заявлений в банках;Сохранить саму банковскую карту и не передавать её в банк при перевыпуске. Что делать в полиции и Следственном комитете?Придерживайтесь простых правил: В заявлении пишите именно о краже денег;Требуйте возбуждения уголовного дела;Сохраните сведения о регистрационном номере заявления. Обратите внимание! В полиции могут предложить формулировку «прошу оказать помощь в поиске денежных средств / разобраться в ситуации». Если вы так напишете, это существенно замедлит процесс возбуждения дела.Вероятность раскрытия. СтатистикаОбщее место: раскрываемость кибер-преступлений низкая, возвратность украденного – минимальная. Но сколько это в цифрах? В данных за 11 месяцев 2021 г. МВД РФ найти нужные сведения нелегко. С использованием IT-инструментов за этот период совершено 494126 преступлений, прирост за год – 7,1%. Раскрыто – 120586, то есть лишь одно злодеяние из пяти. Раньше было ещё меньше (на 40,6%).Но на другой странице – иные цифры. Здесь уже зарегистрировано 419314 IT-преступлений, раскрыто – 94978 (тоже немного – 24,1%). Эта цифра мне кажется объективной: шансы, что преступников обнаружат – примерно 1 к 4. Источник: МВД.рфЕсли же внимательный читатель дойдёт до 30 страницы, то обнаружит количество хищений с использованием карт. За 11 мес. 2021 г. их было 154473! Из таблицы не совсем понятно, как считают. Но очевидно одно: пополнить статистику может каждый. Источник: МВД.рфНу и напоследок: есть регионы, где раскрывают такие злодеяния чаще: И наоборот: Шансы на возврат денег и наказание. ПрактикаПриговором Чесменского райсуда Челябинской области от 30.03.2021 Т. получил наказание за кражу денег с карточки своего знакомого. Он совершил две несанкционированных транзакции. Ущерб на сумму 5500 руб. Т. возместил, дело прекратили в связи с примирением с потерпевшим.По похожей схеме деньги похищал Н. из приговора Белокалитвинского горсуда от 16.11.2020. Имея доступ к карт-счёту потерпевшей, он перевёл средства на свою карточку. Всего он похитил 107880 руб. Ущерб он возместил и получил полтора года лишения свободы условно.Приговором Шелеховского горсуда от 17.03.2021 установлена вина Б. в краже денег с карточки. Обнаружив пластик в магазине, он присвоил её и совершил множество покупок на общую сумму 5690,55 руб. Вычислили его по камерам – вряд ли это было сложно. Осужденный возместил ущерб потерпевшей, ему назначили год лишения свободы условно.Немного интереснее ситуация – в приговоре Шебалинского райсуда от 08.10.2020. Потерпевшая Н. установила приложение «Сбер» на мобильный телефон, привязала к нему карту. Мобильник у неё украли в торговом центре, после чего – совсем другая женщина, обвиняемая З., которая похитила с карт-счёта деньги. Ущерб потерпевшей возместили, а З. назначили лишение свободы условно.Любопытные обстоятельства описаны в апелляционном постановлении Верховного суда Республики Марий Эл от 22.04.2019. Как можно понять из документа, осужденный В. отбывал 16-летний срок за убийство. Находясь в местах лишения свободы, он совершил серию мошенничеств с использованием IT и мобильника. В деле – свыше 20 эпизодов, по 5 из которых В. освобожден от ответственности за истечением сроков давности.Для подтверждения вины использовались экспертизы голоса обвиняемого, информация с изъятого у него телефона. Размер ущерба в каждом эпизоде разный: от 4750 руб. до 16000 руб. Вред обвиняемый не возместил, ему назначили 5 лет 6 месяцев лишения свободы, в дополнение к сроку, неотбытому за убийство.Приговором райсуда г.Тольятти от 27.06.2018 признан виновным К. по ч.4 ст.159.6 УК РФ. Он был участником преступной группы, которая похищала деньги с банковских карт. Задача К. состояла в обналичке средств через банкоматы. Потерпевшим признали банк, ущерб превысил 14 млн. рублей. Обвиняемому назначили 2 года 10 месяцев лишения свободы. Вопрос о взыскании ущерба остался открытым.И в завершение – несколько вердиктов по гражданским делам. Сильнее всего рискуют держатели кредитных карт: при краже средств высоки шансы заплатить сумму.Важно! Если в суде держатель карты не докажет, что деньги перечислены с карты без его участия, сумму ущерба взыщут в пользу банка.Решением Великолукского горсуда от 03.10.2018 полностью удовлетворены требования АО «Тинькофф Банк» к Д. Ответчица получила кредитную карту на 130 тыс. руб., которой не пользовалась. Задолженность превысила 180 тыс. руб., которую банк просил взыскать с Д. Ответчица в отзыве на иске указала, что в один из дней ей пришло СМС-сообщение о хищении с карты 100 тыс.руб., о чём она тут же сообщила в банк. Просила отменить операцию и заблокировать карту.В решении суда указано, что перевод произведён «на основании распоряжения клиента». Как выяснилось, Д. на телефон пришло фейковое СМС о проведении операции. «Если не совершали перевод, перезвоните» – классика. Ответчица попала в раскрутку мошенников, которые с помощью социальной инженерии эти деньги украли.Похожая ситуация с неправомерным доступом к конфиденциальным данным описана в решении Нижнеудинского горсуда от 22.11.2016. Из-за невнимательности ответчицы К. злоумышленники получили доступ к абонентскому номеру, к которому привязан карт-счёт кредитной карты. Сумма в вердикте не указана.Совсем иной случай – в решении Сосновоборского горсуда от 25.02.2020. Истица Б. просила взыскать с ПАО КБ «Восточный» 800 тыс.руб. ущерба и ряд других сумм. Открыв в банке депозит, она в один момент лишилась этой суммы: деньги с карты украли мошенники.Одного из них даже нашли и осудили, и в своих показаниях он подробно описал кражу. Никакой вины Б. в случившемся не было, зато были явные упущения в работе банка. В итоге все убытки истицы взыскали с ПАО КБ «Восточный». Но из решения видно, что только на адвоката она потратила 31,5 тыс.руб.Резюме. Украденные деньги вернуть можно, если действовать решительноЕсть три основных способа кражи денег с банковской карточки (карт-счёта). Ведутся дискуссии о квалификации действий, но для пострадавшего это не имеет никакого значения. Самый простой в раскрытии способ – физическая кража карточки с последующим использованием в магазинах. Вор попадёт на камеру, его могут опознать продавцы.Безусловный возврат денег предусмотрен, если хищение денег произошло не по вине держателя карты. Если конфиденциальные данные перехватили злоумышленники, финансово отвечает банк. Но он приложит максимум усилий, чтобы переложить убытки на клиента.Что же делать пострадавшему? Во-первых, сразу же заблокировать карту. Во-вторых, обратиться и в полицию, и в банк. В-третьих, настаивать на своих формулировках: деньги украли, данные никому не передавались. Если речь идёт о крупных суммах, стоит сразу же обратиться за юридической помощью. Но не к «авторитетам» и «частным сыщикам», а к адвокатам, которые специализируются на кибер-преступлениях.