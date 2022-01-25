Россиян избавят от звонков с подменных номеров

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» планирует получить технологию, которая лишит злоумышленников возможности использовать подменные телефонные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, крупные операторы связи активно используют собственные антифрод-системы и запрещают подмену номеров, но подобную услугу клиентам предоставляют небольшие региональные провайдеры. Кроме того эта проблема останется актуальной, пока к борьбе с мошенниками не подключатся зарубежные операторы.

Уточняется, что на разработку единого принципа борьбы с фальшивыми номерами было выделено 8,2 миллиона рублей. Тендер прошел в закрытом режиме.

В августе 2021 года «Общероссийский народный фронт» написал главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо, в котором предложил ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров и за сам процесс подмены.