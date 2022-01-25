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16 минут назад

Россиян избавят от звонков с подменных номеров

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» планирует получить технологию, которая лишит злоумышленников возможности использовать подменные телефонные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Россиян избавят от звонков с подменных номеров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как пишет издание, крупные операторы связи активно используют собственные антифрод-системы и запрещают подмену номеров, но подобную услугу клиентам предоставляют небольшие региональные провайдеры. Кроме того эта проблема останется актуальной, пока к борьбе с мошенниками не подключатся зарубежные операторы.

Уточняется, что на разработку единого принципа борьбы с фальшивыми номерами было выделено 8,2 миллиона рублей. Тендер прошел в закрытом режиме.

В августе 2021 года «Общероссийский народный фронт» написал главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо, в котором предложил ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров и за сам процесс подмены.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский поддержал эту инициативу. Он заявил, что если организовать автоматическую блокировку входящих звонков с кодом, который свидетельствует о совершении исходящего вызова за пределами России, то наибольшая доля мошеннических операций будет «пресечена на корню».

Криминал,Происшествия,Максут Шадаев,Сергей Боярский,Роскомнадзор,Госдума,
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