Единственная выжившая жертва маньяка Кулика рассказала о спасении

Женщина, которая 40 лет назад, будучи 9-летней девочкой, спаслась от одного из самых кровавых маньяков в советской истории - иркутянина Василия Кулика, рассказала kp.ru, как это произошло. Фельдшер скорой помощи интеллигентного вида убил 13 женщин и детей. Его самой младшей жертве было 2,5 года. Неуловимым он смог оставаться два с половиной года.
Кулик действовал по одной выверенной схеме. Фельдшер замечал на улице девочку или мальчика, подходил к ребенку и предлагал поиграть и с этой целью уводил в заброшенное здание или в подвал. Там он и убивал своих жертв. Несколько убийств было совершено вблизи здания прокуратуры.
Убийства пенсионерок проходили по другой схеме. Так, одну из пожилых женщин Кулик встретил ее на улице. Она его узнала - он приезжал к ней в бригаде врач скорой помощи на вызов. Женщина поздоровалась и пожаловалась на здоровье. Кулик предложил провести осмотр. Под видом лекарства он вколол ей снотворное , изнасиловал и задушил.
В 1980 году 9-летняя Варя Полякова (имя и фамилия изменены) чуть не стала первой жертвой Кулика. Она каталась с горки, когда Кулик подошел к ней и завел разговор. Он спросил, где общежитие, и получил от девочки ответ. Через какое-то время Кулик вернулся и предложил дружить.
"Он мне казался мне взрослым дядей. Был солидным, степенным, не спеша говорил и двигался. Как вежливая девочка, я отвечала на все его вопросы. Он просил не говорить родителям, что у нас будет тайная дружба", - вспоминает Варя Полякова.
Кулик настаивал, что дружба происходила в "штабе" в "тайном месте". Варя показала ему детские штабы: один на дереве, второй на крыше под окнами соседей. Он ответил, что поищет получше, так как эти "не серьезные". Кулик предложил переписываться, а тайные послания оставлял на дереве. Варя согласилась. Он оставлял ей записки – а она их читала, родителям ничего не говорила.
Через несколько недель, Кулик решил отвести девочку на чердак дома на углу улиц Сухэ-Батора и Свердлова. Как они поднимались по лестнице, Варвара хорошо помнит. Он подбадривал девочку: "Отлично устроимся, и будем играть".
"И в какой-то момент я просто повернулась и побежала вниз, во двор. Помню, было стыдно, что невежливо поступила", - раскрыла свое спасение маленькая иркутянка.
Кулик побежал за ребенком, девочка сказала, что не хочет идти, и он не стал настаивать.
"Почему я отказалась? Не помню, чтобы испугалась или почувствовала опасность, он был очень милым, вежливым и чуть насмешливым, опасным не казался. Но разумом я ничего не осознала. Наверное, просто струсила", - размышляет спасшаяся женщина.
Иркутянка рассказала, что до сих пор помнит абсолютную тишину подъезда, и предполагает, что какие-то новые интонации в голосе ее знакомого могли подсознательно насторожить ее. Если бы девочка поднялась наверх, она стала бы первой жертвой маньяка.