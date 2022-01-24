Россиянку избили и изнасиловали в собственной квартире

В Главном следственном управлении СК по Москве рассказали об очередном изнасиловании, случившемся в столице.Как сообщили следователи, по подозрению в совершении преступления был задержан 44-летний мужчина. По версии следствия, 23 января он избил и изнасиловал москвичку в ее же квартире.