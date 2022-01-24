Россиянку избили и изнасиловали в собственной квартире

В Главном следственном управлении СК по Москве рассказали об очередном изнасиловании, случившемся в столице.Как сообщили следователи, по подозрению в совершении преступления был задержан 44-летний мужчина. По версии следствия, 23 января он избил и изнасиловал москвичку в ее же квартире.
«В кратчайший срок мужчина был задержан, его причастность к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в столичном главке СК.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.