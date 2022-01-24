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23 минуты назад

Российского детского тренера посадили за надругательство над ученицей в поезде

В Амурской области к 16 годам колонии строгого режима за надругательство над малолетней ученицей приговорили тренера российской спортивной секции города Благовещенск. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Российского тренера посадили за надругательство над ученицей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как установил суд, в апреле 2012 года, во время возвращения на поезде из Владивостока детско-юношеской команды, осужденный, ночью, пользуясь сонным и беспомощным состоянием девятилетней ученицы, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

В отношении россиянина возбудили и расследовали уголовное дело по статье 132 («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как сообщает РИА Новости, осужденный на протяжении нескольких лет был тренером по теннису. По решению суда он лишен права заниматься педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, в течение шести лет по окончании тюремного заключения.

29 сентября сообщалось, что суд приговорил к 13 годам колонии тренера спортивной школы в Симферополе, который в течение трех лет насиловал учениц.

Криминал,Происшествия,ФСИН,
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