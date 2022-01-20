Муж сдал полиции жену, рассказавшую во сне о своем преступлении

Британец сдал в полицию свою жену, после того как во сне услышал, как она рассказывает о своем преступлении. Выяснилось, что женщина украла у инвалида 7 200 фунтов стерлингов (почти 750 тысяч рублей), пишет издание LADBible.

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По словам мужчины по имени Энтони, он заподозрил неладное, когда его супруга Рут тратила много денег во время отпуска в Мексике. «Она буквально сорила деньгами. Когда я спросил, откуда у нее столько, она сказала, что ей дали родственники», –сказал британец.

Спустя несколько дней Энтони проснулся рано утром и услышал, как Рут говорит во сне. Женщина бормотала что-то про деньги. В этот момент британец обратил внимание, что на полу лежит кошелек, из которого выпали банкноты. «Я встал, чтобы положить их обратно, и вдруг увидел в ее кошельке дебетовую карту на чужое имя», – указал Энтони.

На следующий день он попросил Рут, с которой прожил в браке десять лет, собрать вещи и уехать из дома, сообщив о ее поступке в полицию. Женщину арестовали, она была приговорена к 16 месяцам лишения свободы условно. Стражи порядка выяснили, что Рут украла дебетовую карту у женщины в инвалидной коляске, за которой должна была присматривать в доме престарелых.