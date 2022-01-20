В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
19 минут назад

Британец сдал полиции жену, рассказавшую во сне о своем преступлении

Британец сдал в полицию свою жену, после того как во сне услышал, как она рассказывает о своем преступлении. Выяснилось, что женщина украла у инвалида 7 200 фунтов стерлингов (почти 750 тысяч рублей), пишет издание LADBible.

Муж сдал полиции жену, рассказавшую во сне о своем преступлении
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

По словам мужчины по имени Энтони, он заподозрил неладное, когда его супруга Рут тратила много денег во время отпуска в Мексике. «Она буквально сорила деньгами. Когда я спросил, откуда у нее столько, она сказала, что ей дали родственники», –сказал британец.

Спустя несколько дней Энтони проснулся рано утром и услышал, как Рут говорит во сне. Женщина бормотала что-то про деньги. В этот момент британец обратил внимание, что на полу лежит кошелек, из которого выпали банкноты. «Я встал, чтобы положить их обратно, и вдруг увидел в ее кошельке дебетовую карту на чужое имя», – указал Энтони.

На следующий день он попросил Рут, с которой прожил в браке десять лет, собрать вещи и уехать из дома, сообщив о ее поступке в полицию. Женщину арестовали, она была приговорена к 16 месяцам лишения свободы условно. Стражи порядка выяснили, что Рут украла дебетовую карту у женщины в инвалидной коляске, за которой должна была присматривать в доме престарелых.

Напомним, весной 2020-го москвичка сдала в полицию свою маму, которая нарушила режим самоизоляции.

Криминал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители