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37 минут назад

Захвативший заложников в Техасе выдвинул требование

В США в штате Техас неизвестный мужчина захватил заложников в синагоге. На данный момент известно, что злоумышленник выдвинул свое требование. Мужчина требует освобождения его сестры, осужденной за покушение на убийство американского солдата.

Захвативший заложников в Техасе выдвинул требование
Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Senior Airman Zoe M. Wockenfussflickr.com / U.S. Air National Guard / Senior Airman Zoe M. Wockenfuss

Отмечается, что неизвестный удерживает четверых заложников.

— Вооруженный подозреваемый заявляет, что у него есть бомбы в неизвестных местах, — сообщает ABCNews.

Известно, что пока что власти не подтвердили личность мужчины. Однако он сам заявляет, что является братом осужденной за терроризм Аафии Саддики.

На данный момент в контакт с мужчиной вступил переговорщик ФБР.

Позднее появилась информация, что Белый дом следит за ситуацией с захватом заложников в синагоге в городе Коллинвилль, штата Техас. Об этом сообщил телеканал CNN.

21 декабря в Париже задержали злоумышленника, который удерживал женщину в заложниках в Париже. В результате инцидента никто не пострадал. По данным СМИ, у преступника имеются психические расстройства. Он представился выходцем из Туниса и бывшим чиновником. Злоумышленник также просил о встрече с главой французского Минюста Эриком Дюпоном-Моретти.

Криминал,Происшествия,Минюст РФ,ФБР,
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