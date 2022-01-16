Захвативший заложников в Техасе выдвинул требование

В США в штате Техас неизвестный мужчина захватил заложников в синагоге. На данный момент известно, что злоумышленник выдвинул свое требование. Мужчина требует освобождения его сестры, осужденной за покушение на убийство американского солдата.

Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Senior Airman Zoe M. Wockenfuss flickr.com / U.S. Air National Guard / Senior Airman Zoe M. Wockenfuss

Отмечается, что неизвестный удерживает четверых заложников.

— Вооруженный подозреваемый заявляет, что у него есть бомбы в неизвестных местах, — сообщает ABCNews.

Известно, что пока что власти не подтвердили личность мужчины. Однако он сам заявляет, что является братом осужденной за терроризм Аафии Саддики.

На данный момент в контакт с мужчиной вступил переговорщик ФБР.

Позднее появилась информация, что Белый дом следит за ситуацией с захватом заложников в синагоге в городе Коллинвилль, штата Техас. Об этом сообщил телеканал CNN.