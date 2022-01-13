Разыскиваемого за убийство Япончика вора в законе нашли в Турции

«Он [Илья Симония] обосновался в турецкой Анталии и пребывает в не очень хорошей кампании. 64-летний законник сблизился с „ворами в законе“. Такая активность Махо с этими гангстерами уже стала заметна турецкой полиции, которая часто „закрывает глаза“ на разыскиваемых Россией», — сообщил telegram-каналу ВЧК-ОГПУ источник.