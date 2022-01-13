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7 минут назад

Новое дело возбуждено после убийства девочки в Костроме

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело после убийства пятилетней девочки в Костроме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СК Александра Бастрыкина.

Новое дело возбуждено после убийства девочки в Костроме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Возбуждено еще одно уголовное дело – по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным", – рассказал Бастрыкин.

Тело пятилетней девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день она вышла погулять на улицу, где спустя непродолжительное время ее похитили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее они были задержаны и признались в изнасиловании и убийстве девочки.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, ранее мужчины уже были судимы. Один из них отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй до этого был судим за кражу и находился на испытательном сроке.

Криминал,Происшествия,СКР,
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