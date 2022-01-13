Новое дело возбуждено после убийства девочки в Костроме

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело после убийства пятилетней девочки в Костроме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СК Александра Бастрыкина.

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"Возбуждено еще одно уголовное дело – по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным", – рассказал Бастрыкин.

Тело пятилетней девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день она вышла погулять на улицу, где спустя непродолжительное время ее похитили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее они были задержаны и признались в изнасиловании и убийстве девочки.