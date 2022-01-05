«Задирал всех»: как убили бандита, на которого жаловались Путину

Это случилось в новогоднюю ночь. Виктор на поселковой ёлке ходил, задирал всех. Был с ножом. Пристал к одному нашему местному. Говорил, что его отца изнасилует, что он на коленях перед ним ползать будет. Парень не выдержал и зарезал его. Он сам потом пошёл в полицию и сдался. Молодой, ему лет 30. Семейный, положительный. Жалко его, — рассказала местная жительница.