Мошенники атаковали россиян на новогодних праздниках

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что в новогодние праздники мошенники используют и особые, и традиционные схемы обмана граждан. В интервью радио Sputnik специалист раскрыл, какие именно средства применяют злоумышленники.

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Аналитик предупредил, что классической схемой мошенников на праздниках являются поддельные онлайн-площадки для продажи подарков. Фишинговые сайты копируют оригинальные, на которые россияне обычно выбирают презенты, электронику и дорогостоящие товары по новогодним акциям. При этом товары не доставляют, а деньги за них получают мошенники.

Кроме того, злоумышленники увеличили число атак на банковские счета россиян. Граждане могут пропустить некоторые смс-уведомления о покупках из-за их большого количества, поэтому Сизов призвал их быть бдительными. Эксперт добавил, что некоторые мошенники обманывают россиян, переодеваясь в костюмы Деда Мороза или Снегурочки.