В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Россиянам раскрыли схемы мошенников на новогодних праздниках

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что в новогодние праздники мошенники используют и особые, и традиционные схемы обмана граждан. В интервью радио Sputnik специалист раскрыл, какие именно средства применяют злоумышленники.

Мошенники атаковали россиян на новогодних праздниках
Фото: UnsplashUnsplash

Аналитик предупредил, что классической схемой мошенников на праздниках являются поддельные онлайн-площадки для продажи подарков. Фишинговые сайты копируют оригинальные, на которые россияне обычно выбирают презенты, электронику и дорогостоящие товары по новогодним акциям. При этом товары не доставляют, а деньги за них получают мошенники.

Кроме того, злоумышленники увеличили число атак на банковские счета россиян. Граждане могут пропустить некоторые смс-уведомления о покупках из-за их большого количества, поэтому Сизов призвал их быть бдительными. Эксперт добавил, что некоторые мошенники обманывают россиян, переодеваясь в костюмы Деда Мороза или Снегурочки.

«Подставные Деды Морозы наверняка будут, это неизбежное зло. Но сегодня достаточное количество сервисов в крупных городах, которые позволяют при необходимости найти Деда Мороза с хорошими рекомендациями. Поскольку эти сайты существуют не один год, они заботятся о своей репутации и стараются отсекать потенциальных мошенников», — заключил специалист.

Криминал,Происшествия,Алексей Сизов,ИА Sputnik,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители