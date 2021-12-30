Блогеру Юрию Хованскому продлили меру пресечения — запрет определенных действий, сообщает РИА "Новости". Мера продлена до 8 февраля, после снова состоится суд. Кроме того, Куйбышевский суд Санкт-Петербурга смягчил ряд ограничений и разрешил блогеру общаться с защитниками, родственниками и девушкой по телефону. При этом Маша, девушка Хованского, проживает вместе с ним. Хованский просил разрешить ему снимать ролики и передавать доверенному лицу для публикации, и ему ответили, что такого запрета не было. Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года, против него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стала песня о теракте на Дубровке, исполненная блогером на одном из стримов. Блогер настаивает на том, что песню исполнил еще в 2012 году — до введения соответствующей статьи. Днем ранее блогеру изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО. Согласно постановлению суда, до 8 января Хованский не может выходить из дома с 18:00 до 10:00, посещать массовые мероприятия и использовать интернет (общаться со СМИ тоже запрещено).