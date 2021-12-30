Писателя Шендеровича и участниц Pussy Riot признали иноагентами

Минюст 30 декабря обновил реестр СМИ — иностранных агентов. В список попало ещё восемь человек, среди них — писатель Виктор Шендерович, участницы группы Pussy Riot Вероника Никульшина и Надежда Толоконникова, а также арт-менеджер Марат Гельман. Ранее в Госдуму внесли законопроект о смягчении закона об иноагентах. Авторы предложили присваивать такой статус только по решению суда и только после предупреждения о риске попасть в перечень. Помимо Шендеровича, Гельман и участниц Pussy Riot, в список иноагентов попали главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, Елена Владыкина и Иван Беляев. Как отметил Минюст, решение внести этих людей в список приняли на основании документов, поступивших от «уполномоченных органов государственной власти». «В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределённого круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», — пояснило ведомство. Ранее партия «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о смягчении закона об иностранных агентах. Авторы документа предложили сначала выносить предупреждение лицам, которых могут внести в список иноагентов, а также присваивать такой статус только по решению суда. Президент России Владимир Путин называл «комичной» ситуацию, когда людям, ставшим иноагентами, приходится маркировать специальной сноской личные публикации в соцсетях. Именно за отсутствие такой маркировки в ноябре суд Москвы оштрафовал правозащитника Льва Пономарёва, нарушителю пришлось заплатить 10 000 рублей. Глава государства неоднократно подчёркивал , что российский закон об иноагентах гораздо более либеральный, чем тот, что действует в США. По его словам, Россия в отличие от Штатов не запрещает деятельность организаций и физлиц, получающих деньги из-за рубежа — им только нужно сообщить об источнике своего финансирования. Фото: Denis Bochkarev , CC BY-SA 3.0