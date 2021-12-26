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51 минуту назад

Россиян предупредили о предновогодних схемах мошенников

В России отмечена выросшая активность мошенников перед новогодними праздниками, сообщают «Известия».

Россиян предупредили о предновогодних схемах мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом аферисты атакуют жертв широким фронтом. Так, большая их часть действует в интернете, рассылая фишинговые сообщения о розыгрышах, акциях или распродажах в магазинах. Среди других популярных предложений — сообщения о погашении банковских кредитов.

Объединяет такие схемы то, что мошенники пытаются получить данные пластиковых карт. Эксперты издания единогласно советуют не терять осторожность и не верить в чудеса, которые предлагают доверчивым гражданам неизвестные.

Также в канун Нового года популярны и преступления, совершаемые в реальном мире. Например, злоумышленники наносят визиты в квартиры россиян под видом Дедов Морозов и Снегурочек. Как говорят в правоохранительных органах, «пока один танцует — другой ворует».

Также есть вероятность нарваться на аниматора, который затребует сумму, значительно превышающую ту, что была объявлена заранее. Бороться с такими мошенниками можно, заранее проговаривая сумму и заключая договор. Также необходимо помнить о карманниках, промышляющих на праздничных гуляниях. Несмотря на расслабленное новогоднее настроение, в это время стоит быть особенно осторожными, напомнили в полиции.

Криминал,МВД,газета "Известия",
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