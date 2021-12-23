Нападавшему на бизнесменов у Кольцово и "Таганского ряда" вынесли приговор

Свердловский областной суд вынес приговор Рагибу Гусейнову. Мужчина признан виновным в совершении семи разбойных нападений на бизнесменов рынка "Таганский ряд" в Екатеринбурге, передает "Уралинформбюро".

Фото: Уралинформбюро Уралинформбюро

По данным следствия, Гусейнов являлся участником двух банд, которые с 2018 по ноябрь 2019 года нападали на предпринимателей, перевозивших выручку.

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В одной из группировок Рагиб Мирза оглы, по версии сыщиков, выполнял функции водителя, разрабатывал планы преступлений, а также подыскивал автомобили, в которых бизнесмены "Таганского ряда" собирались перевозить деньги.

Первый эпизод относится к июлю 2018 года – у ТК "Таганский ряд" бандитам удалось похитить у потерпевшего 570 тысяч рублей. Второй налет был совершен в сентябре 2018 года – злоумышленникам не повезло, так как бизнесмены, перевозившие 30 миллионов рублей, смогли оторваться от преследователей на автомобиле.

Третье нападение произошло на парковке у ТРЦ "Карнавал" в октябре 2018 года - добычей преступников стали 7,5 миллиона рублей. Затем банда ограбила бизнесменов, которые везли крупную сумму наличными в отделение банка "Нейва" на улице Крауля. Вооруженные злоумышленники похитили 5 миллионов рублей.

Пятый эпизод произошел в феврале 2019 года. Злоумышленники обчистили двух граждан из Китая. Преступление было совершено около отделения Сбербанка на Опалихинской.

Одно из наиболее громких вооруженных нападений произошло в начале апреля 2019 года на парковке рядом с аэропортом Кольцово. У потерпевшего был похищен рюкзак с 20 миллионами рублей, который он должен был доставить в Улан-Удэ. В мужчину шесть раз стреляли.

Последним грабежом для Гусейнова, по версии следствия, стал налет в банде с новым составом. Соучастники также проследовали до парковки аэропорта Кольцово за двумя гражданами, перевозившими чемодан с 37 миллионами рублей.

"Когда мужчины выходили из автомобиля, злоумышленники напали на них, угрожая оружием и применяя физическую силу, забрали чемодан и скрылись с места преступления. Если в предыдущие разы Гусейнов не принимал активного участия в нападениях, оставаясь в машине и наблюдая за обстановкой, то в последний раз он был вооружен и произвел в потерпевшего семь выстрелов из огнестрельного оружия, причинив последнему легкий вред здоровью", – рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Гусейнова задержали в октябре 2020 года. Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

При вынесении решения были учтены положительные характеристики Гусейнова, наличие у него троих малолетних детей и занятие благотворительностью – мужчина помогал детским домам. В итоге суд назначил ему 8 лет колонии строгого режима.

Отмечается, что к Гусейнову был заявлен один гражданский иск на возмещение ущерба в размере 570 тысяч рублей. Мужчина выплатил 80 тысяч, поэтому суд постановил взыскать 490 тысяч рублей.