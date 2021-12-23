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26 минут назад

Стало известно о самоубийстве заключённого в Бутырской тюрьме

В московском СИЗО «Бутырка» покончил с собой осуждённый, информирует РЕН ТВ. 30-летний мужчина совершил суицид у себя в камере. Его тело нашли уже после того, как он перестал дышать. Обстоятельства смерти устанавливают работники ФСИН.

Заключенный покончил с собой в СИЗО «Бутырка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заключённый в СИЗО № 2 мужчина был арестован за грабёж. Инцидент произошёл вчера, 22 декабря, в 18:50. На следующее утро покойного обнаружили при осмотре одной из камер следственного изолятора.

Ранее пенсионерка из Уфы предприняла попытку суицида прямо у здания местной городской больницы. Она кричала, что не хочет жить. Один из очевидцев происшествия вовремя сориентировался и остановил женщину, в результате чего она осталась жива.

Криминал,Происшествия,Самоубийство,ФСИН,РЕН ТВ,
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