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6 часов назад

Мэра Краснодара Алексеенко подозревают в получении взятки ружьем

В отношении задержанного мэра Краснодара Андрея Алексеенко завели уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте СК России по региону.

Мэра Краснодара заподозрили в получении взятки ружьем
Фото: andrey.a.alekseenko/Instagramandrey.a.alekseenko/Instagram

По данным следствия, Алексеенко, когда был первым замгубернатора региона, в 2018 получил взятку в виде дорогостоящего ружья.

Предположительно, оружие оценивается в 1,6 млн рублей. Взятка предназначалась на то, чтобы политик выдал заключение курируемого им департамента о соответствии построенного многоквартирного дома в Прикубанском округе города. При этом у данной постройки был ряд недочетов.

"В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, в администрации проводятся обыски, с фигурантом работает следователь", - пояснили в Следственном комитете России.

Названа причина задержания мэра Краснодара

Про задержание Алексеенко стало известно 22 декабря. Его назначали градоначальником 17 ноября текущего года.

Криминал,Происшествия,Андрей Алексеенко,СКР,
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