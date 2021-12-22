Мэра Краснодара заподозрили в получении взятки ружьем

В отношении задержанного мэра Краснодара Андрея Алексеенко завели уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте СК России по региону.

Фото: andrey.a.alekseenko/Instagram andrey.a.alekseenko/Instagram

По данным следствия, Алексеенко, когда был первым замгубернатора региона, в 2018 получил взятку в виде дорогостоящего ружья.

Предположительно, оружие оценивается в 1,6 млн рублей. Взятка предназначалась на то, чтобы политик выдал заключение курируемого им департамента о соответствии построенного многоквартирного дома в Прикубанском округе города. При этом у данной постройки был ряд недочетов.

"В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, в администрации проводятся обыски, с фигурантом работает следователь", - пояснили в Следственном комитете России.