Мошенники перед Новым годом активизировали схему с подменой паролей

«Большинство пользователей так или иначе слышали об этом, поэтому когда в конце года они получают от мошенников письма с просьбой поменять пароль от учетной записи, это не выглядит подозрительно», — отметил Бондарь. В электронном письме содержится ссылка, перейдя по которой можно изменить пароль для входа, вместе с ним пользователя просят ввести логин и старый пароль, а после заполнения требуемых полей в момент нажатия на кнопку «изменить пароль» информация отправляется на сервер злоумышленника.