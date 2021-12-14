В Ачинске сдалась полицейским унесшая из банка более 23 млн рублей кассирша Анна Григорьева. По данным МВД, ее убедила сделать это родная мать, с которой беседовали оперативники. Обстоятельства загадочного преступления сейчас устанавливают – подозреваемая находится в отделении. Кассирша пропала неделю назад, перед исчезновением она пыталась покончить с собой. Девушку могут освободить от уголовной ответственности, считает адвокат.

В Красноярском крае подозреваемая в присвоении денег банка самостоятельно пришла в полицию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Сейчас кассир "Альфа-банка" Анна Григорьева находится в отделе полиции, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Волк также сообщила, что оперуполномоченные в ходе расследования "отработали родственные и другие связи подозреваемой". Один из сотрудников УгРо предположил, что мать Григорьевой должна знать, где находится ее дочь.

"Было принято решение еще раз побеседовать с ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Григорьеву подозревают в хищении 15 млн рублей, 49,5 тысяч долларов и 49,2 тысяч евро из отделения банка в Ачинске. Было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Адвокат Александр Почуев считает, что девушку могут освободить от уголовной ответственности, если она принесла в отделение деньги, передает Telegram-канал SHOT.

"Если она сама явилась в полицию — значит, это явка с повинной. Это смягчающее обстоятельство. Кассир — материально ответственное лицо. Если она похитила деньги, может грозить штраф (до одного млн рублей) либо лишение свободы до шести лет, - заявил юрист. — Если лицо одумалось, то это, конечно, будет смягчающим обстоятельством".

Накануне стало известно, что муж пропавшей Анны Григорьевой провалил проверку на полиграфе, излагая свою версию произошедшего. Когда процедура на полиграфе закончилась, эксперты засомневались в правдивости слов Дениса Григорьева. Появились подозрения, что мужчина проговаривал заученный текст. У Григорьева в момент теста были зафиксированы перебои с сердцебиением, а также сбивчивое дыхание. Эти показатели могут свидетельствовать, что допрашиваемый врал.

Муж Анны Григорьевой заявил, в частности, что 3 декабря, когда из банка пропали деньги, его жена вернулась домой как ни в чем не бывало. Однако через сутки она попыталась покончить с собой, размолов в блендере таблетки и запив их бренди. Анну успели госпитализировать и промыли желудок. На следующий день она позвонила мужу, рассказывал он сам, и пригрозила выпрыгнуть из окна больничной палаты, если ее не заберут домой.

"Муж отвозит ее домой, где она весь день спит. Затем супруги до трех ночи смотрели фильм. Денис утверждает, что уснул, а Аня ушла из дома, больше он ее не видел", — говорилось в сообщении Telegram-канала SHOT.

Пропажу крупной суммы в банке заметили лишь 7 декабря – через четыре дня после того, как кассирша вынесла наличные в сумке. Одновременно с этим мать Анны написала в полицию заявление об исчезновении дочери. По данным SHOT, Анну Григорьеву могли шантажировать – во всяком случае, это следует из опубликованных предсмертных записок кассира, которые она написала перед неудавшейся попыткой суицида 5 декабря.

"Они все знают про мою семью. Следили и заставляли так делать", — говорится в записке.