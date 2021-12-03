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9 часов назад

Мошенник, купивший Lamborghini на "ковидную" субсидию, получил 9 лет тюрьмы

В США состоялся суд над мошенником, который присвоил средства, выделенные государством на поддержку бизнеса во время пандемии. 30-летний Ли Прайс III был арестован еще в августе прошлого года.

Купивший Lamborghini на "ковидную" субсидию мошенник сядет на 9 лет
Фото: LamborghiniLamborghini

Житель Хьюстона создал пару фейковых компаний, а потом заявил, что ему нечем платить зарплату сотрудникам и попросил у правительства помощь в размере 2,6 миллионов долларов. Средства выделялись в виде субсидии на два года по льготной ставке 1%, причем при выполнении определенных условий их можно было не возвращать.

Фактически Ли Прайс III получил чуть меньшую сумму - 1,6 млн, но все равно очень обрадовался свалившейся с неба халяве. Он тут же купил супер-внедорожник Lamborghini Urus, пикап Ford F-350, недвижимость, золотые часы Rolex, а остатки субсидии решил прокутить в ночных клубах. Вскоре обман раскрылся, а теперь суд постановил отправить мошенника в тюрьму на 9 лет.

Министерство юстиции США сообщает, что по аналогичным случаям, связанным с "ковидными" деньгами, было возбуждено 95 уголовных дел, арестовано 150 обвиняемых и изъято 75 миллионов долларов.

Криминал,США,Ford,Министерство юстиции США,
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