Купивший Lamborghini на "ковидную" субсидию мошенник сядет на 9 лет

В США состоялся суд над мошенником, который присвоил средства, выделенные государством на поддержку бизнеса во время пандемии. 30-летний Ли Прайс III был арестован еще в августе прошлого года.

Фото: Lamborghini Lamborghini

Житель Хьюстона создал пару фейковых компаний, а потом заявил, что ему нечем платить зарплату сотрудникам и попросил у правительства помощь в размере 2,6 миллионов долларов. Средства выделялись в виде субсидии на два года по льготной ставке 1%, причем при выполнении определенных условий их можно было не возвращать.

Фактически Ли Прайс III получил чуть меньшую сумму - 1,6 млн, но все равно очень обрадовался свалившейся с неба халяве. Он тут же купил супер-внедорожник Lamborghini Urus, пикап Ford F-350, недвижимость, золотые часы Rolex, а остатки субсидии решил прокутить в ночных клубах. Вскоре обман раскрылся, а теперь суд постановил отправить мошенника в тюрьму на 9 лет.