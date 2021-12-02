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2 декабря

Осуждённый за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал решение суда об отказе в УДО

Осуждённый за убийство жены фотограф Дмитрий Лошагин обжаловал решение суда, который ранее отказал ему в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс-служба суда Свердловской области.

Осуждённый за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал решение суда об отказе в УДО
Фото: RT на русскомRT на русском

«В Свердловский областной суд поступила жалоба Дмитрия Лошагина на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который оставил без удовлетворения ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении», — цитирует сообщение РИА Новости.

Дата рассмотрения жалобы ещё не назначена.

В 2015 году Лошагин был приговорён к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Криминал,Досрочное освобождение,Убийство ,УДО,Дмитрий Лошагин,ФСИН,РИА Новости,
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