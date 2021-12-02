Осуждённый за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал решение суда об отказе в УДО

Осуждённый за убийство жены фотограф Дмитрий Лошагин обжаловал решение суда, который ранее отказал ему в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс-служба суда Свердловской области.

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«В Свердловский областной суд поступила жалоба Дмитрия Лошагина на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который оставил без удовлетворения ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении», — цитирует сообщение РИА Новости.

Дата рассмотрения жалобы ещё не назначена.