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Аферисты начали «избавлять от чипов» привитых россиян

Елена Прошина
45 минут назад

В России появились злоумышленники, заявляющие, что разработали «дечипизатор», сообщает РБК со ссылкой на главного внештатного психиатра департамента здравоохранения Москвы Георгия Костюка.

Аферисты начали «избавлять от чипов» привитых россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, прибор якобы избавит человека от внедренных в него чипов, полученных вместе с препаратом против коронавируса.

«Существуют такие предприимчивые люди, заявляющие, что разработали «дечипизатор» — небольшой одноразовый прибор, который можно приложить к месту введения инъекции», — сообщил медик.

По его словам, мошенники предлагают за небольшую плату уничтожить все микрочипы в организме.

Костюк считает, что учёные должны говорить о вакцинах простым языком, чтобы было всё максимально просто и понятно для всех категорий граждан.

Ранее поисковую систему Google заподозрили в диверсии против прививочной кампании в России. Так, в российской версии поисковика при вводе запроса «вакцинация это», сайт предложит в продолжение слова «зло», «геноцид», «чипирование». На английском ресурс поисковой системы выдаст информацию, что прививка рекомендована, полезна и помогает от коронавируса.

Роскомнадзор планирует через суд взыскать оборотные штрафы с Google, вновь не выполнившей требование об удалении запрещенной информации.

Криминал,Происшествия,Георгий Костюк,Роскомнадзор,Google,РБК,
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