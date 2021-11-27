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Убийца «колбасного короля» сымитировал самоубийство для побега из СИЗО

Lenta.ru
30 минут назад

Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди готовится к еще одному побегу из СИЗО. Об этом сообщает член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Подмосковья Александр Мальцев, передает РИА Новости.

Мавриди сымитировал самоубийство для побега из СИЗО
Фото: СК РФСК РФ

По словам Мальцева, для очередного побега киллер попытался сымитировать самоубийство.

Мавриди, который обвиняется в убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова, в августе 2021 года вместе с четырьмя другими арестантами сбежал из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

У Мавриди, который был в бегах целый месяц, при задержании обнаружили рюкзак, набитый деньгами. По оперативным данным, деньгами его снабдили знакомые из-за рубежа — он забрал денежные средства из тайника.
Криминал,Происшествия,Александр Мавриди,Владимир Маругов,ФСИН,
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