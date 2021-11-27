Мавриди сымитировал самоубийство для побега из СИЗО

Мавриди, который обвиняется в убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова, в августе 2021 года вместе с четырьмя другими арестантами сбежал из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.