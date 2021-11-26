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«Добро пожаловать в 90-е». Как бдительная соседка сорвала убийство бизнесмена

Газета.Ru
48 минут назад

В Москве женщина попросила полицию проверить подозрительного мужчину у ее подъезда и тем самым предотвратила заказное убийство. Приехавшие на вызов правоохранители задержали 26-летнего безработного петербуржца Артура Панина, который собирался убить московского бизнесмена, 60-летнего Сергея Загребельного. Подозреваемый признался, что получил «заказ» на предпринимателя от анонима в интернете. Панин согласился устранить бизнесмена за 500 тыс. руб., чтобы выплатить алименты и долги.

«Добро пожаловать в 90-е». Как сорвали убийство бизнесмена
Фото: ТАССТАСС

Неудавшийся киллер пытался убить жертву уже во второй раз. Аноним нанял его еще в сентябре, к тому моменту Панин накопил кредитов и долгов на полмиллиона рублей и вдобавок должен был платить алименты. Молодой человек решил найти подработку в интернете и на одном из форумов получил предложение убить Загребельного. Панин согласился, после чего, как передает Telegram-канал 112, заказчик выслал ему фото жертвы, ее адрес и список мест, где бизнесмен чаще всего появляется. Кроме того, аноним переслал киллеру 5 тыс. руб. на дорогу до Москвы.

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Первый раз Панин приехал в столицу устранять жертву в начале осени. Но, по информации Telegram-канала SHOT, убийство сорвалось, и подозреваемый ни с чем вернулся домой. Второй раз Панин отправился на дело в начале этой недели. Он сел на автобус до Москвы и ранним утром во вторник, 24 ноября появился у дома бизнесмена. Киллер в черной одежде и медицинской маске долго ходил во дворе и караулил у подъезда, чем привлек внимание 49-летней жительницы дома Татьяны Семеновой. Она позвонила в полицию и сообщила о подозрительном человеке.

Правоохранители задержали Панина, из оружия у него нашли только кухонный нож. На допросе молодой человек дал признательные показания и рассказал, что получил заказ на бизнесмена. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к заказному убийству (ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК). Суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Ранее Панин не был судим, выяснил Telegram-канал 112. Мачеха Панина рассказала каналу, что его близкие шокированы произошедшем.

"Никто из родственников и друзей не может поверить, зная его. Он на такое просто не способен. Он собачку, кошечку подберет на улице, притащит домой. А тут - убивать человека. Это вообще в голове не укладывается", - заявила она.

Предпринимателя Загребельного взяли под государственную защиту. Следствие ищет заказчика убийства. Сын Загребельного Денис сообщил РЕН ТВ, что его отец по-прежнему находится в опасности, поэтому сейчас скрывается. Собеседник канала пояснил, что Панин может быть не единственным, кто откликнулся на объявление об убийстве за 500 тыс.

"Возможно, есть еще заказы. И поэтому отец не отвечает ни на что, и временно он находится в ни для кого неизвестном месте. Мы вчера сказали: "Добро пожаловать в 90-е", - рассказал сын предпринимателя.

Он уточнил, что не знает задержанного, и никогда его раньше не видел. Бизнесмен живет в элитном жилкомплексе, и у него тянется давний конфликт из-за квартиры с соседом, 36-летним бухгалтером, выяснила газета "Московский комсомолец". Бухгалтер в 2016 году купил квартиру по соседству с Загребельным за 18 млн руб. Последний решил перекупить у новосела жилплощадь и объединить со своей. Однако бухгалтер отказался. После этого, пишет газета, стороны начали подстраивать друг другу различные неприятности. Так, кто-то якобы позвонил в местное полицейское отделение с номера Загребельного и сообщил, что бизнесмен убил свою жену. После этого неизвестный предупредил о "заминировании" предприятия, где работает жена оппонента Загребельного. Некто также поджог принадлежащий бухгалтеру BMW. Летом этого года супруга Загребельного якобы обращалась в полицию и утверждала, что неизвестные угрожают ей и ее мужу и требуют 3,5 млн руб. за сожженную иномарку. По информации МК, однажды дело даже дошло до драки между Загребельным и бухгалтером, обоих привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Профессор криминалистики Анатолий Кустов на фоне истории с неудачным покушением рассказал телеканалу "360", что непрофессиональных киллеров чаще всего нанимают в случае бытовых конфликтов.

Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов считает, что выполнить заказное убийство соглашаются люди с серьезными материальными проблемами, которым уже все равно, как заработать.

"Обычно свои заказы они [непрофессионалы] выполняют не очень чисто", - вторит ему адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

Игнатов отметил, что в современном мире раскрывать заказные убийства стало легче благодаря новым технологиям.

"Подробностей раскрывать не буду, но сейчас появились очень хорошие наработки по раскрытию заказных убийств. Поэтому не только непрофессионалу, но и даже закоренелому преступнику остаться незамеченным и не оставить каких-то следов практически невозможно. Современная наука помогает делать такое, что еще 10-15 лет назад казалось невозможным", - пояснил эксперт.

Криминал,Происшествия,Михаил Игнатов,Татьяна Семенова,МВД,Московский комсомолец,РЕН ТВ,
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