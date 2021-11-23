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Готовившего нападение на школу в Казани подростка направили на экспертизу

Вечерняя Москваиещё 9
11 часов назад

Подозреваемого в подготовке нападения на казанскую школу поместили в психбольницу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Подросток, подозреваемый в подготовке нападения на школу в Казани, направлен на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в СК России во вторник, 23 ноября.

— По версии следствия, по указанию неустановленного лица, с которым подозреваемый познакомился посредством сети интернет, он готовился к нападению на учащихся школы одного из районов Татарстана, где ранее обучался. Подросток в настоящее время помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы, — говорится в сообщении.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования. Ход и результаты дела поставлены на контроль в центральном аппарате, отмечается на сайте ведомства.

23 ноября в ФСБ сообщили о задержании в Казани несовершеннолетнего, который планировал напасть с винтовкой на местную школу. Дома у юноши нашли пневматическую винтовку и средства связи, с помощью которых он пытался выяснить, как переделать свое оружие в боевое.

Согласно показаниям подростка, к акту нападения его склонял пользователь Сети с Украины по имени Ярослав Овсюк. Он якобы обещал подростку вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц».

Криминал,Александр Бастрыкин,ФСБ,СКР,
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