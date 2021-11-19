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Стали известны подробности массовой драки с участием приезжих в Подмосковье

Lenta.ru
8 минут назад

Массовая драка с участием приезжих у торгового центра «Акварель» в подмосковном Пушкине началась из-за спора в соцсетях, один из участников конфликта попал в больницу с сотрясением и рваной раной губы. Ставшие известными подробности приводит издание Baza в своем Telegram-канале.

Раскрыты подробности массовой драки с участием приезжих в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям издания, изначально выяснить отношения на кулаках планировали только двое молодых людей. Однако позже в ситуацию вмешались знакомые приезжие одного из участников конфликта.

Также, по информации Baza, один из дерущихся доставал пистолет. Полицейские уже изъяли это оружие. По факту инцидента МВД организовало проверку.

Ранее массовая драка с участием мигрантов произошла в подмосковном Одинцове.

Десятки людей устроили драку на территории жилого комплекса «Одинбург». Некоторые из них были вооружены ножами. По информации телеканала, участниками конфликта были уроженцы бывших республик СССР, а также приезжие из южных регионов России.

Криминал,Происшествия,МВД,
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